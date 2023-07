Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 13 luglio

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilè iniziato ufficialmente sabato 1, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’annunciare subito Thuram. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Ufficiale l’offerta per Romelu Lukaku, la seconda al Chelsea. 30 milioni di euro di base fissa più qualche milione di bonus per allontanare la concorrenza e chiudere subito. Si spera nell’esito positivo dell’operazione entro lunedì, quando i Blues ...

Sfumate definitivamente le piste che portavano a Frattesi - accasatosi all'- e a Milinkovic - ... infatti, prima di sondare le potenziali occasioni che offrirà il, deve cedere ...Commenta per primo Valentin Carboni , giovane promessa dell', potrebbe lasciare i nerazzurri in questo mercato estivo. L'argentino classe 2005, convocato pure da Scaloni in nazionale, giocherà al Monza in prestito nella prossima stagione. Lo rivela Sky ...12 Un difensore, un centrocampista e un attaccante. Simone Inzaghi è stato chiaro davanti alla stampa: l'ha bisogno ancora di tre giocatori per completare la rosa. O almeno tre, visto che la rivoluzione tra i pali ha visto i nerazzurri perdere Handanovic, Cordaz (è arrivato anche l'annuncio) e ...

Idee chiare, motivazione alta, obiettivi definiti. Possiamo riassumere così i temi emersi dalla conferenza stampa tenuta mercoledì sera da Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi ...Movimenti in entrata e in uscita per l'Inter. Il club nerazzurro vuole rinforzarsi ancora per puntare di nuovo allo scudetto, parola di Inzaghi. Nella giornata di oggi, Marotta ...