Calciomercato Inter | gli ultimi movimenti e gli acquisti di lusso | la squadra si sta rinforzando?

(Di giovedì 13 luglio 2023) Si sta muovendo in maniera oculata l’in questi primi giorni di mercato, seguendo un preciso disegno tattico. La scelta di Simone Inzaghi di puntare su Hakan Calhanoglu come regista ha portato all’individuazione di Marcelo Brozovic (ceduto all’Al-Nassr) come big da scarificare. Conseguentemente, a mancare nello scacchiere nerazzurro era una mezzala e in questo senso il profilo migliore era quello di Davide Frattesi, oggetto del desiderio di tutte le big italiane e convinto soprattutto da un contesto tattico capace di esaltarne le qualità. Con l’arrivo di Yann Bisseck in difesa a rimpiazzare Milan Skriniar, a Inzaghi mancherebbe un altro centrale per avere un ricambio in ogni slot del terzetto arretrato, anche se Federico Dimarco può adattarsi, a patto di non avere di fronte avversari troppo strutturati fisicamente. L’eventuale conferma di Stefano Sensi potrebbe ...