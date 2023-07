Calciomercato Inter | capitan Lautaro chiama Lukaku

(Di giovedì 13 luglio 2023), il nuovo ruolo diMartinez comeo spingealla permanenza: i nerazzurri preparano la proposta Filtra ottimismo in casaper quanto concerne il ritorno diin nerazzurro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sono alcuni fattori che spingerebbero il belga a ritornare sotto alla Madonnina. Il primo è di natura economica, con l’che prepara un’offerta da 30 milioni di parte fissa che può arrivare a 40 con i bonus, ovvero quanto richiesto dal Chelsea. Il secondo aspetto, non meno importante, è la fascia dao affidata aMartinez: l’argentinoil belga per riformare la LuLa per dare l’assalto alla seconda ...

Ascolta ', se i meriti sono di Inzaghi come dice Marotta, il contratto gli andava rinnovato dopo Istanbul' su Spreaker. Ora la domanda è la seguente: non sarebbe stato il caso di estenderlo in ...Non sappiamo se resterà all'o se andrà alla Juve, i due club devono fare i conti con le ... informare il lettore, o quantomeno provarci, è quello del. Romelu vada dove lo porta il ...Commenta per primo Tanto mercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Lukaku aspetta l'che deve incassare dalla cessione di Onana prima di andare all'assalto di BigRom; Lautaro e Barella sono le due stelle nerazzurre secondo La Gazzetta dello Sport che dedica il taglio alto al ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: seconda offerta dell'Inter per Lukaku. Il Milan aspetta una risposta per Reijnders Fanpage.it

La Juventus ha bisogno di cambiare marcia per la corsa ad Emil Holm, su cui è accanita la concorrenza di Atalanta e Inter ...L'Inter continua a lavorare senza sosta per riportare Romelu Lukaku a Milano nuovamente, questa volta però non con la formula del prestito. Ultima offerta formulata al Chelsea ...