Calciomercato Fiorentina | sarà Nicolas Dominguez il nuovo regista?

... in tema di, potrann redistribuire questo tesoretto aggiuntivo. È la Juventus il club ... Quarto posto per lacon 1,48 milioni seguita da Atalanta, Torino e Napoli tutte sopra al ...Commenta per primo Lacontinua a spingere per rinforzare l'attacco. L'obiettivo numero uno rimane Boulaye Dia , il cui contratto è regolato da una clausola da 25 milioni . Secondo La Nazione , il club valuta di ...Commenta per primo Laaccelera paurosamente per Nico Dominguez, è quanto scrive stamani La Nazione . Secondo il quotidiano, laavrebbe trovato la chiave giusta per sbloccare la trattativa con l'inserimento di una contropartita tecnica. Si tratta di Christian Kouamé, che è un profilo gradito ai rossoblù e ...

Fiorentina e Bologna tornano a dialogare sul futuro di alcuni nomi: potrebbe aprirsi un asse di mercato tra i due club.Quasi 19 milioni di dollari per la Figc: sono questi i ricavi ottenuti grazie ai calciatori dei club italiani che hanno partecipato al Mondiale in Qatar. Ecco le squadre che hanno guadagnato di più ...