"Sono felice di essere un giocatore dell'e di essere entrato a far parte di questo grande club - ha detto Young - . Non vedo l'ora che inizi la stagione e giocare a Goodison Park. Sarà una ...L'mi ha aiutato molto e gli sarò grato per sempre'. Dele Alli, all'età di 27 anni, ha fatto un passo avanti per riprendersi e uscire dal buio che da un momento all'altro può avvolgere ...Commenta per primo Dele Alli si racconta a cuore aperto in un'intervista rilascia al canale Youtube di Gary Neville. Il giocatore dell', rientrato dal prestito al Besiktas, ha parlato della sua infanzia, dell'adozione e di come con l'aiuto del calcio ha cercato di dimenticarsi un passato fatto di nubi e momenti difficili: ' A ...

Calciomercato: Everton. Ufficiale l'arrivo dell'ex Inter Young Tiscali

Dele Alli, il calciatore inglese dell'Everton con un lungo passato al Tottenham e in Nazionale, parla coraggiosamente delle sue recenti circostanze dentro e ...Nel 2018 era annoverato tra i giocatori più costosi del mercato di allora, con quasi 100 milioni di euro di valore di mercato. Dele Alli era una nuova stella destinata a brillare, targata “Tottenham”, ...