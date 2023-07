Calciomercato Cagliari | tutto pronto per l’arrivo di Scuffet

(Di giovedì 13 luglio 2023), perdi Simonesi stanno limando i dettagli con il Cluj: per luiun triennale Non manca molto aldi Simone. Ildi mister Claudio Ranieri è vicino ad abbracciare il suo nuovo portiere. Come riportato da L’Unione Sarda, l’ex Udinese arriverà dal Cluj, con cui illima gli ultimissimi dettagli dell’operazione. Dopodiché potrà finalmente sostenere le visite mediche e unirsi al gruppo rossoblu.un triennale per lui. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Commenta per primo Con l'imminente acquisto di Becao e l'arrivo di Kolasinac, l'Atalanta è pronta a salutare Palomino. Ilè la squadra in pole per comprare il difensore nerazzurro in scadenza tra un anno: basterebbero anche solo 1,5 milioni. L'alternativa per il difensore è il ritorno in patria, in uno dei tanti ...Monza, Empoli, Salernitana, Lecce, Genoa, Verona,e Frosinone si daranno battaglia fino all'... subiranno delle variazioni, ma con ilattuale la classifica potenziale potrebbe ...73 Si accende il. La campagna trasferimenti 2023 - 24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà ...è giornata di visite mediche presso Villa Stuart a Roma per Jankto col. ...

Calciomercato Cagliari, Pereiro ai saluti: l’uruguaiano proposto alla Sampdoria Cagliari News 24

Non solo José Luis Palomino e Gian Marco Ferrari. Il Cagliari cerca un difensore centrale e sarebbe interessato a Matteo Gabbia del Milan. Il giovane difensore rossonero non è tuttavia in cima alla ...Anche il Cagliari osserva Gian Marco Ferrari: il capitano del Sassuolo è un obiettivo di calciomercato della Sampdoria per la difesa La Sampdoria deve mette ...