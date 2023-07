Calcio | Pulisic | il Milan mi ha fatto sentire importante

Sono le prime parole da giocatore del Milan di Christian, durante la conferenza stampa della presentazione. "Numero 11 Mi piace, è una grande opportunità. So che l'ha indossato una leggenda ...Il difensore classe 1998 ha firmato fino al 10 giugno 2026 Di seguito tutti gli altri acquisti ufficiali in Serie A CHRISTIANal MILAN (dal Chelsea) Il Milan ufficializzato l'arrivo del ...ha poi aggiunto: ' La mia posizione in campo varia . L'ala destra è un ruolo che mi piace, ma sono abituato a giocare anche a sinistra per poi accentrarmi oppure dietro le punte. Cardinale ...

PERCHÉ MILAN – “Ovviamente quanto arriva l’interesse di un club come il Milan, devi rifletterci. Ho parlato con Pioli e ho avuto la sensazione di essere desiderato. Mi hanno voluto fortemente e mi ...(ANSA) - MILANO, 13 LUG - "Sono contento di essere qui. Ho sentito subito un effetto wow, qui si respira la storia del club. Quando si riceve un'offerta da un club come il Milan è normale rifletterci.