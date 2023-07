Calcio | l’Italia vola in Finale agli Europei Under 19 | gli azzurri piegano la Spagna 3-2 | partita pirotecnica

(Di giovedì 13 luglio 2023)19 supera 3-2 lanella semideglidi categoria e si giocherà il successo nella rassegna continentale domenica 16 luglio alle ore 21.00 nellacontro il Portogallo. Glini partono subito forte, ma il mancino di Vignato viene deviato fuori, poi Iribarne si esalta sull’incornata di Esposito. La gara è equilibrata, ma è la formazione del CT Alberto Bollini a creare le occasioni migliori. L’estremo difensore dellasalva sulla linea in due tempi sul tentativo di Pisilli, poi, in chiusura di tempo, Faticanti trova solo l’esterno della rete. La ripresa si apre con un altro tentativo di Pisilli deviato in corner, ma anche con il vantaggio italiano grazie ad un’azione individuale di Vignato. La ...

sembra padrona della partita, ma al 74 , in mischia, ... sugli sviluppi did'angolo Lipani stacca indisturbato, ...... al National Stadium di Ta Qali,affronterà la Spagna nella semifinale degli Europei Under 19 ;di inizio alle ore 21. In caso di parità al termine dei 90 si procederà con i tempi ...... ma dopo la vittoria dell'Europeo conqualcosa è ... Bonucci,'ultima stagione da spettatore . Bonucci e'amore per la Juve ... Nelormai non esiste privacy. "Questioni di campo", ...