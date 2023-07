Calcio | Inter | al via raduno ad Appiano Gentile

La Juventus è il club italiano che incasserà di più, ben 3,048 milioni, seguita dall'con 2,... 'E' un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo Fifa abbia un impatto positivo suldi club in ...È pronta a cominciare la stagione 2023/24 dell'. I giocatori nerazzurri stanno infatti arrivando ad Appiano Gentile per il raduno e la prima giornata di allenamenti. Tra i primi ad arrivare André Onana, al centro di diverse voci di mercato: ...Con gli stessi soldi spesi dal Chelsea due anni fa per strappare Lukaku all'(97.5 milioni di ... Commisso è entrato nelitaliano nel giugno 2019 con un'energia, idee e un coraggio ...

Dopo l'addio di Handanovic il nuovo capitano nerazzurro sarà Lautaro Martinez. Il Toro è ormai una colonna dell'Inter e si appresta ...L' Inter sta cercando un vice Dumfries per la fascia destra della formazione di Simone Inzaghi. Dopo l'addio di Raoul Bellanova, passato al Torino il ruolo è rimasto scoperto, e i nerazzurri stanno sc ...