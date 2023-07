Calcio | da domani il Napoli in ritiro a Dimaro

la partenza alla volta del Trentino dove il gruppo sarà raggiunto, tra il 18 e il 19 luglio, da tutti gli altri componenti della rosa i quali avendo prolungato l'attività con le rispettive ...La semifinale tra Djokovic e Sinner in prrogrammavenerdì 14 Luglio sarà una partita da non ... In particolare, nella stagione dei grandi eventi sportivi: 3 NATIONS LEAGUE trae volley: ...Visite che, come annunciato su Twitter dal super esperto di mercato di Sky, il giornalista Gianluca Di Marzio , sono state fissate per la giornata di, venerdì 14 luglio. Nel frattempo, ...

Mondiali donne: Bertolini 'azzurre concentrate, domani bel test' Agenzia ANSA

Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. Domani infatti i club del massimo campionato si riuniranno, in videoconferenza, per discutere in particolare ...A partire da domani il Napoli svolgerà la prima parte del ritiro precampionato a Dimaro in Val di Sole. Per il tredicesimo anno consecutivo gli azzurri si ritroveranno nella località del Trentino dove ...