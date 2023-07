Calcio | Bologna Fenucci ' Offerta rinnovo per Motta | Arnautovic resta'

(Di giovedì 13 luglio 2023) "Il tecnico non ci ha mai espresso il desiderio di andare via"- "Abbiamo chiuso la stagione con grande soddisfazione. Il prossimo sarà ancora un campionato difficile da affrontare ma ...

In casaa presentarsi davanti ai microfoni è stato l' Amministratore Delegato Claudio Fenucci , nel ... Gli obiettivi sono quelli di continuare a proporre undivertente , di rendere ...La situazione è questa non solo per ilma di tutto ilin generale. Negli ultimi 10 anni siamo secondi solo alla Premier League riguardo agli investimenti dei proprietari". Fenucci ...... Joey Saputo ha così illustrato questa nuova partnership: 'Da 30 anni ormai ho iniziato a investire nello sport e in particolare nel, prima a Montreal e poi a, sempre con l'appoggio ...

Saputo nuovo main partner del Bologna Fc, il presidente: “La mia famiglia parte integrante della città” Quotidiano Sportivo

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha diramato l'elenco dei convocati per il ritiro di Valles-Rio Pusteria che inizia oggi. Riccardo Orsolini, ...(Adnkronos) - Non inizia nel migliore dei modi la stagione in casa Bologna, infatti c'è stato il primo stop: Riccardo Orsolini non fa parte dei convocati rossoblu per la prima parte del ritiro ...