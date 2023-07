Calcio | Ballardini ' Serietà e convinzione | la Cremo sarà protagonista'

"Vazquez è un regista avanzato per la fase offensiva - ha aggiunto- . Dove siamo stati abbiamo sempre avuto un regista classico, mi piace avere nella squadra un giocatore che fa giocare i ...Poi è chiaro che oggi per quel ruolo fai sempre più fatica a trovare qualcuno con le caratteristiche precise, ma cercheremo di averlo ', ha conclusoAndiamo a scoprire nel dettaglio il cammino della nuova Cremonese del confermato Davide, neoretrocessa ma con l'ambizione di soggiornare un solo anno nella categoria cadetta. I grigiorossi ...

Calcio. Cremonese, Ballardini: "Le chiavi per fare bene Disciplina e attaccamento" La Provincia di Cremona e Crema

Primo giorno di raduno della squadra grigiorossa in vista dell'esordio in campionato programmato per sabato 19 agosto ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ...