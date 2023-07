Cagliari | primo allenamento in campo dopo le visite mediche e i test

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilha svolto il suoin. Nel ritiro di Asseminicon Ranieri, tornato ieri sera in Sardegna. Prima vera sedutatre giorni diatletici. A parte solo Nandez e Desogus che stanno smaltendo dei lievi infortuni. Manca anche Lapadula, convalescentel’intervento al setto nasale.una chiacchierata di mezz’ora prima partitella della stagione con dei piccoli break per dissetarsi a causa del grande caldo. Si andrà avanti sino al 24 luglio quando la squadra si sposterà in Valle D’Aosta. Per quanto riguarda il mercato si attende ancora l’ufficialità per Jankto. Anche Scuffet è in arrivo. Ultimi dettagli per ...