Caggiano | domani i funerali di Antonio | morto all’uscita di una discoteca a Roma

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa). Si svolgeranno, venerdì 14 luglio, a, le esequie del giovaneGorga, l’infermiere di 27 anni, originario dima residente da tempo a Firenze, deceduto nella notte tra venerdì e sabato a, dopo aver accusato un maloredi una. Ieri, la Procura diha dato incarico ad un medico legale per effettuare l’esame autoptico sulla salma che nella giornata di oggi, giungerà a, nel piccolo paese valdianese dove vivono i familiari e gli amici del giovane infermiere e doveverrà celebrato il funerale. Gorga si trovava aper trascorrere un fine settimana insieme agli amici ...

Era allievo del Maestro Antonio, poi "Leone d'argento della musica". A Francesco Alviti ...sera, invece, si chiuderà con "Di tanti pulpiti, un palco all'opera". All'ultimo ...Poesia! E' la prima forma di disordine, come disse Quasimodo; è il presente che invoca la vita del. E tutto questo è la chiave di lettura di questa silloge di Antonella. 'Dolce di sale' e i suoi versi si vestono di eleganze stilistiche per regalare al lettore attento il lirismo del ...La prima giornata del judo ai Giochi del Mediterraneo 2022 si è conclusa con due ottime medaglie d'argento per l'Italia . Ad esultare sono stati Giuliae Matteo Piras ,invece toccherà ad altri quattro judoka azzurri, tra cui la stella Manuel Lombardo nei 73 kg, campione europeo a Lisbona nel 2021 e vice - campione mondiale a Budapest ...

Caggiano, domani i funerali di Antonio, morto all'uscita di una ... anteprima24.it

Si terranno venerdì 14 luglio i funerali di Antonio Gorga, il 27enne di Caggiano che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha perso la vita a Roma nei pressi di una discoteca dopo aver trascorso una ...