Caduta Libera | Gerry Scotti contro Mediaset | «Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione»

(Di giovedì 13 luglio 2023)E’ stato tra i protagonisti della serata in cuiha presentato i palinsesti della prossima stagione e lo sarà a tutti gli effetti anche in tv, dove nel giro di pochi mesi si dividerà in sei tra, Tú Sí Que Vales, Lo Show dei Record, Striscia la Notizia e le novità Io Canto Generation e La Ruota della Fortuna. Anche per questo,, ha facoltà di storcere il naso e polemizzare con l’azienda per il trattamento riservato al suo game show. “Nonconche“ dichiara il conduttore a Chi. E ha ragione! Canale 5 nel preserale spazia ormai con eccessiva facilità dalle puntate ...

Da anni Lapressa.it offre una informazionee indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei ... causando ladi rami in strada. Disagi anche sulla ...Aeolus , il satellite artificiale dell'Esa (l'Agenzia spaziale europea) soprannominato "il cacciatore di venti", ha concluso il suo ciclo di vita e si trova ora inverso la Terra. Realizzato, come lascia intuire il suo alias, per studiare i venti terrestri , fu lanciato in orbita cinque anni fa: dal 2018 fino a oggi, grazie ai dati raccolti, è ...Anche il preserale vede il dominio di Rai1 che con 'Reazione a catena' ha segnato il 26,6% e 3.047.000 telespettatori contro 1.850.000 con il 16,6% di share di '!' su Canale 5. Nel ...

Carburante finito, il satellite in caduta libera: quando impatterà sulla Terra ilGiornale.it

I prezzi dei veicoli sono in caduta libera, in calo del 15,7% da gennaio e in aumento ogni mese fino nel 2023. Con il taglio dei prezzi dei nuovi modelli da parte di Tesla, i valori dei veicoli ...Il suo rientro nell'atmosfera terrestre è atteso ad agosto, anche se per il momento è impossibile fare previsioni più precise ...