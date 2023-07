Cade da fasciatoio | morto neonato di 6 mesi

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Undi seidi Agira, in provincia di Enna, èstamani all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunto ieri in condizioni disperate. Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe caduto dal, procurandosi gravissime lesioni. Immediata la corsa all'ospedale Umberto I di Enna, dove i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al nosocomio etneo. Qui il bimbo è stato sottoposto a un primo delicato intervento chirurgico per un vasto ematoma cerebrale e stamani a una seconda operazione per tentare di salvarlo. Per il piccolo, che non si è mai ripreso, non c'è stato, però, nulla da fare.