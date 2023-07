Buon vento sul Mezzogiorno | disco verde a Zes e bene la “Decontribuzione Sud”

(Di giovedì 13 luglio 2023) La proposta italiana di istituire una Zona economia speciale (Zes) per il Sud Italia è stata accolta "positivamente" dalla vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. Questa decisione è stata annunciata dopo l'incontro a Bruxelles tra Vestager e il ministro agli Affari europei, Raffaele Fitto, che si è detto "molto soddisfatto" dell'esito.La proposta della nuova Zes mira a unificare le attuali otto Zone economiche speciali esistenti nelitaliano (Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna). L'obiettivo è estendere a tutta la regione meridionale le misure di semplificazione e accelerazione delle procedure approvative e autorizzative, nonché di sostegno alle imprese. Inoltre, si prevede l'autorizzazione unica per l'avvio delle attività produttive e una riduzione di un terzo dei tempi necessari per completare ...

Ildagli Usa arriva anche in Europa, con le Borse che chiudono euforiche. Ma la Bce, che ha avviato il ciclo di rialzi più tardi della Fed, è ancora in modalità rialzista, senza segnalare ...Un risultato importante e diauspicio per concludere in poco tempo, a nostro pieno favore, lo ... Così è, e ildi novità sembra essere ancora forte. Che non sia troppo forte da distruggere ...Con l'auspicio di garantire benessere, di suscitareumore, grazie soprattutto alla capacità ... È questo che mi fa stare bene un campo di rose mosso dal, due innamorati stesi su un telo, e ...

Buon vento, Amerigo Vespucci eg news

Quarto giorno di regate e vento protagonista, con i suoi mutamenti che cambiano costantemente le strategie degli atleti impegnati in ...Terzo giorno e primo dove gareggiano tutti gli atleti contemporaneamente. I campi di regata davanti a Marsiglia si sono colorati ...