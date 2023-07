Buon compleanno Maria Grazia Branchetti | Sandro Filipponi…

(Di giovedì 13 luglio 2023)Filipponi, Harrison Ford, Gian Luigi Gessa, Dana Ghia, Gino Lavagetto, Malisa Longo, Piergiorgio Odifreddi, Maurizio Sacconi, Nino Spirlì, Pierantonio Zanettin, Pasquale Marino, Federico Bricolo, Benny Benassi, Roberto Cota, Luca Bizzarri, Jarno Trulli, Eleonora Pedron, Salvatore Rossini, Ilena Draisci, Luca Marconi, Federica Tognalini, Marta Masoni… Oggi 13 luglio compiono gli anni:, storica dell’arte, saggista;Filipponi, dirigente d’azienda; Fabio de Felice, politico; Gian Luigi Gessa, psichiatra, farmacologo; Dana Ghia, attrice, cantante; AlesBazzoni, ex calciatore; Enzo Zotti, politico; Guglielmo Mecozzi, ex ...

Indiana Jones! Cinque film in streaming interpretati da Harrison Ford Guerre stellari I predatori dell'arca perduta Blade Runner Witness - Il testimone Frantic Guerre stellari (...Oggi è il 12 Luglio … ah, oggi Bobo Vieri compie 50 anni!, Bobo - gol. 236 reti con i club in carriera, più 35 con le maglie della Nazionale, per un totale di 271 reti in ...Cosa avranno avuto da dire ONE PIECE,Luffy! Il cast del live - action Netflix presenta il protagonista della serie (VIDEO) Luffy - Mayumi Tanaka - - > Iñaki Godoy " Ho interpretato ...

Buon compleanno, Cassano: tutte le magie alla Sampdoria Samp News 24

I due interpretavano Nek e Nek, simpatica parodia dei vj di Mtv, specializzati in lanci carichi di inglesismi Buon compleanno a Luca Bizzarri, che il 13 luglio spegne 52 candeline. Attore, comico, con ...La forza di Alessia Cammozzo, di Murano, un invito a sostenere la sua battaglia silenziosa. Nel 2020 era entrata in uno stato di coma vegetativo, nel giorno del suo 22° compleanno.