Brozovic potrebbe non poter giocare per l’Al Nassr fino al 2025

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 luglio 2023)arriva alper 18 milioni di euro nelle casse dell’Inter e 100 di stipendio. Dovrebbeper tre anni, vestendo la maglia gialloblu della squadra araba. Il problema, tuttavia, è che secondo il Mundo Deportivonon potrà ancora entrare in campo per via del blocco al mercato del club saudita imposto dalla Fifa. “La Fifa ha ufficializzato questo giovedì la sanzione al club saudita Alper le prossime tre finestre di mercato per i debiti contratti con il Leicester. Ciò significa che non potrà ingaggiare nessun calciatoreal mercato invernale del. Cioè dal 1° gennaio di quello stesso anno. E in questo momento Marcelonon ha l’approvazione dalla Fifa che conferma il suo status di nuovo ...