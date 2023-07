Brozovic all’Al Nassr salta? Dalla Spagna | la FIFA blocca l’affare

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Stando a quanto riferisce il Mundo Deportivo, la FIFA avrebbe bloccato il tesseramento di Marcelo, recentemente passato dall'Inter all'Al-Ahli a causa dei troppi debiti accumulati dal club arabo. In questa situazione paradossale i nerazzurri non hanno problemi, visto che il trasferimento fra i club non è in discussione e il pagamento spetta di diritto alla società milanese. Mentre il club arabo ha sborsato 18 milioni per un giocatore che non potrà tesserare almeno fino al 2025, se non risolverà i problemi di debito.