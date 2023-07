Britt Baker | “Un giorno mi piacerebbe affrontare Charlotte Flair”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’ex AEW Women’s World Championsi è raccontata nel podcast “Mark Andrews: My love letter to wrestling” e ha parlato di diversi aspetti della sua carriera passata, presente e futura. Gestire la vita professionale dentro e fuori dal ring “Quando c’è qualcosa che vuoi fare, quando ci sono due cose che vuoi fare, trovi il modo di conciliarle entrambe. A volte bisogna sacrificarsi un po’, magari per quanto riguarda il divertimento, la vita sociale e cose del genere, ma alla fine amo quel che faccio e mi sento davvero grata se penso alle mie due carriere, non do mai nulla per scontato e cerco di non lamentarmi mai”. La sua reazione dopo aver appreso dell’evento al Wembley Stadium “Per farti capire quanto fossi ingenua. Sono andata con Tony Khan e Orange Cassidy a Wembley per vedere i Jaguars giocare contro i Broncos. Pensavo ...