Bottura si ispira alla satira fascista lanciando l’hashtag “querelami questo” contro Santanchè

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Luca, giornalista antiche conduceva il programma “Forrest” su Radio1, lancia” (#). E inconsapevolmente (o no?) fa propagandariprende infatti il ritornello di una canzone molto nota degli anni Trenta, “sanzionami”, che criticava le sanzioni delle Nazioni Unitel’Italia per la Guerra d’Etiopia. Il testo, in riferimento al Regno Unito, così recita: Tutto quel che fai / lo fai per gelosia, / ex amica mia… / Perché vorresti vivere anche tu / quest’ora di eroismi e di virtù… / Ma non lo puoi ed io lo so / perciò mia cara canterò: / ...