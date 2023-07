Borse | frenano ancora i prezzi Usa e prosegue il rally Milano chiude a +0 | 78%

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Oggi asta Btp Ledell'Europa aprono tutte in rialzo. Il Ftse Mib di Milano è sui massimi dal ...anche i prezzi al consumo core, il mese scorso la crescita è stata del +4,8%, dal +5,3% di ...Dopo le sventagliate dei giorni scorsi è arrivata oggi una tempesta di vendite sui mercati finanziari europei che chiudono tutti in profondo rosso, allarmati dai rischi di recessione a causa delle ...

Borse, frenano ancora i prezzi Usa e prosegue il rally Il Sole 24 ORE

Chiusura in rialzo per le Borse europee, aiutate dai segnali di disinflazione che arrivano dagli Stati Uniti e dal conseguente avvio positivo di Wall Street. Milano, maglia rosa, ha guadagnato lo 0,78 ...Nuova seduta positiva per le Borse europee che capitalizzano i segnali di rallentamento dell'inflazione, a cui hanno contribuito i dati sui prezzi alla produzione negli Usa, mentre i verbali della riu ...