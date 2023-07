Borsa: Tokyo, chiusura in netto rialzo (+1,49%) Agenzia ANSA

Attesa per l'avvio della stagione trimestrali Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 lug - Borse europee ancora in rialzo in avvio, all'indomani di una seduta brillante e in scia alla buo ...Apertura poco mossa per la borsa svizzera nella quarta seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'021,29 punti, in progressione dello 0,02% rispetto a ieri.