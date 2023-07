Borsa | Milano svetta in Europa con Mps e Bper | male la Juve

chiude la sua quinta seduta consecutiva in rialzo, con l'indice Ftse Mib che continua ad aggiornare i massimi dal 2008 e sale a 28.774 punti, avvicinandosi alla soglia dei 29 mila punti. I ...Giornata di guadagni per ladi, con il FTSE MIB , che mostra una plusvalenza dello 0,78%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, ...Tra le small - cap di, seduta vivace per Softlab , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,40%. Frazionale rialzo per Tesselis , che mette a segno un modesto profit a +0,...

I principali indici europei continuano a correre, spinti al rialzo da Wall Street e dall'inflazione USA. Il FTSE MIB vede un ritorno ai massimi del 2008, trainato anche dal comparto bancario.Milano chiude la sua quinta seduta consecutiva in rialzo, con l'indice Ftse Mib che continua ad aggiornare i massimi dal 2008 e sale a 28.774 punti, avvicinandosi alla soglia dei 29 mila punti. (ANSA) ...