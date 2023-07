Borsa | l' inflazione frena e l' Europa chiude ancora in rialzo

Nuova seduta positiva per le Borse europee che capitalizzano i segnali di rallentamento dell', a cui hanno contribuito i dati sui prezzi alla produzione negli Usa, mentre i verbali della riunione di giugno della Bce rafforzano lo scenario di un n...L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni con un progresso dello 0,78%, a 28.774 punti, in un clima di ottimismo tra gli investitori per i segnali di frenata dell'arrivati anche ...EUR/USD L'euro si apprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1171 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,1105. Frena l'statunitense nel mese di giugno , che ha registrato su base annua un rialzo del 3%, sotto il consensus. USD/YEN Il biglietto verde si muove in forte ribasso nei confronti dello yen. Il ...

Nuova seduta positiva per le Borse europee che capitalizzano i segnali di rallentamento dell'inflazione, a cui hanno contribuito i dati sui prezzi alla produzione negli Usa, mentre i verbali della riunione di giugno della Bce rafforzano lo scenario di un rallentamento. Wall Street è in rialzo dopo che i dati sui prezzi alla produzione hanno fornito ulteriori prove del raffreddamento dell'inflazione nella prima economia mondiale, alimentando le speranze che la Federal Reserve possa rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse.