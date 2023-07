Borsa | in Europa i listini si rafforzano | Londra +0 | 2%

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo i dati sul Pil del Regno Unito migliori delle attese e quelli sull'inflazione francese che non riservano sorprese, le Borse inarrotondano i loro guadagni e si stabilizzano in terreno ...

Dopo i dati sul Pil del Regno Unito migliori delle attese e quelli sull'inflazione francese che non riservano sorprese, le Borse inarrotondano i loro guadagni e si stabilizzano in terreno positivo. Londra sale dello 0,2%, Parigi dello 0,39%, Francoforte dello 0,28% e Milano dello 0,8 per cento. Ieri il dato sull'inflazione ..."Il debito delle famiglie in Italia è il più basso d'", i variabili "sono solo un terzo e quelli da inizio 2023 hanno un cap. Ci sono misure in corso che aiuteranno i più bisognosi", ha ...... inl'attenzione è catalizzata dalla riunione dell'Eurogruppo e, soprattutto, dai verbali ...Affari FTSE Mib Tokyo chiude positiva rinfrancata da inflazione Usa Seduta positiva per ladi ...

Borsa: l'Europa migliora dopo l'inflazione Usa, Milano +1,2% Tiscali Notizie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 lug - Il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sul tema della riforma del Mes, che l'Italia deve ancora ratificare, osserva nel corso di un'intervist ...Dopo i dati sul Pil del Regno Unito migliori delle attese e quelli sull'inflazione francese che non riservano sorprese, le Borse in Europa arrotondano i loro guadagni e si stabilizzano in terreno posi ...