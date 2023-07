Bonucci ufficialmente fuori rosa | la Juventus lo mette sul mercato

(Di giovedì 13 luglio 2023) Leonardonon fa più parte del progetto tecnico dellaed è. La decisione è stata comunicata all’ex capitano bianconero dalla dirigenza che lo ha raggiunto personalmente nel luogo dove attualmente sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza.: I DETTAGLI La storia trae laè giunta al capolinea. La società bianconera, dopo aver fatto intendere al giocatore che non sarebbe più rientrato nei piani tecnici di mister Allegri, ha deciso di forzare la mano comunicandogli la decisione ufficiale. Il difensore azzurro, che non prenderà parte neppure alla tourne negli Usa con la squadra, si presenterà ...

2023 - 07 - 06 20:34:21 Inter, ufficiale Frattesi Davide Frattesi èun nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista arriva in presito con obbligo di ... contatti trae il ...... nuovo deus ex machina del mercato bianconero, sia arrivatosolo venerdì. Le ... vale a dire, Alex Sandro, Rugani, McKennie, Arthur e Zakaria, anche per tamponare le perdite della ...Offerta importante per Vlahovic, la Juventus adesso sa che cosa fare. L'annuncio arriva in diretta. Ecco le novità attorno al serbo L'era Giuntoli, ieri, è iniziataanche con delle dichiarazioni che hanno acceso l'entusiasmo dentro la Vecchia Signora. E che hanno fatto arrabbiare i tifosi del Napoli. Ci sta, ovviamente, soprattutto dopo l'annata che ...

Juventus, Bonucci è ufficialmente fuori rosa per scelta tecnica Sportitalia

Sampdoria, Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa dalla Juventus, pugno duro della dirigenza che può aprire una porta ai blucerchiati... Leonardo Bonucci ...Era nell'aria, anche se ora ci sono anche le conferme: Leonardo Bonucci non farà più parte della rosa della Juventus. Dopo gli addii di Chiellini e Buffon, al difensore bianconero e della Nazionale è ...