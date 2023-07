Bonucci messo fuori rosa dalla Juventus. 'Scelta tecnica di Allegri. Si allenerà da solo'

Tra la Juve eè finita nel modo peggiore. Secondo quanto riferisce il sito della Gazzetta dello Sport, il capitano e difensore bianconero è statofuori rosa dal club. Lunedìsi presenterà alla Continassa ma non si allenerà con la Juventus, non prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti e non indosserà la maglia bianconera nel ...TORINO. Leonardoverràfuori rosa. Questa la decisione della Juventus riguardo il futuro del capitano bianconero, che va dunque verso l'addio definitivo prima dell'inizio del 2023/2024. Il difensore ...Leonardoè fuori dal progetto della Juventus. Il difensore ex Bari è statofuori rosa ed è attualmente sul mercato. Il club ha comunicato al giocatore che non rientra nei piani per la stagione ...

GdS - Bonucci messo fuori rosa dalla Juve: non andrà in tournée negli USA Fcinternews.it

Questa la decisione presa dalla dirigenza della vecchia signora nei confronti del 36enne difensore e capitano bianconero: con lui fuori rosa anche il centrocampista statunitense Weston McKennie, rient ...Mossa a sorpresa della Juventus che ha deciso di mettere fuori rosa il big. Adesso il giocatore dovrà trovare una nuova squadra in questo calciomercato estivo 2023 ...