Bonucci fuori rosa alla Juventus | fine di un' era

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 luglio 2023) La storia tra Lorenzoe lafinisce nel peggiore dei modi. Messo, scaricato per volontà dell'allenatore e della società a un anno dscadenza del suo ultimo contratto in bianconero, considerato un peso tecnico ed economico non sostenibile. Una decisione choc che è stata comunicata al difensore azzurro direttamente dai nuovi uomini mercato della: Giuntoli e Manna. I due lo hanno raggiunto per notificargli la volontà di non farlo allenare con il resto del gruppo una volta che si presenterà in ritiro e di non farlo partire per la tournée negli Stati Uniti che caratterizzerà l'estate juventina.ha ascoltato scioccato, sapeva di dover risalire dal fondo delle gerarche della difesa della prossima stagione ma non si attendeva un ...