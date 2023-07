Leonardosi è schierato a difesa di Alli, analizzando dal suo punto di vista il tema in ...Anche il capitano dell'Italiaha parlato ai microfoni Rai: " Col senno di poi si cambierebbero tante cose . All'inizio abbiamo provato a giocare, con questo modulo volevamo attaccare la ...Domenica c'è un'altra gara da giocare e da vincere' ha concluso. 'Non giocare non fa mai bene a nessuno ma stasera sono qui per prendermi la responsabilità di quella che è stata la partita. ...

Bonucci difende Dele Alli: "Ogni persona nasconde dei traumi" Corriere dello Sport

Continua a fare scalpore l'intervista rilasciata nelle scorse ore da Dele Alli a Gary Lineker. Nel corso del suo confronto con lo storico attaccante inglese, l'ex centrocampista di Tottenham ed Everto ...Calciomercato Juventus, futuro alla Sampdoria per il difensore Potrebbe essere imminente la separazione definitiva tra Leonardo Bonucci e la Juventus. Sente di poter ancora essere un protagonista e, ...