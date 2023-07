Bonifico sbagliato? Cosa succede e come comportarsi

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nell’era moderna, l’utilizzo del denaro elettronicobancomat, carte di credito oè diventato un routine quotidiana, basta pensare al nuovo modo di fare shopping, quello online, ma non solo. Il conto corrente è diventato fondamentale per l’accredito di stipendi, l’acquisto di beni e servizi nei negozi o anche solo semplicemente per pagare una cena al ristorante. Maquando inoltriamo denaro a qualcuno tramitee ci accorgiamo di averl’iban del destinatario? Scopriamo tutto nelle prossime righe. Questo largo impiego del denaro elettronico tracciabile al quale stiamo assistendo sta anche scongiurando – non del tutto ma sicuramente in buona parte, il riciclaggio di denaro cosiddetto “nero”. Spesso ci si trova davanti alla paura delle ...

... è arrivato il momento di fare il'Non ancora. Faremo una transazione modesta. Che ... E lui: 'Minchia, mi sono'. In 30 anni di lavoro insieme abbiamo discusso, ma non abbiamo mai ...Si pensi chi effettua uninserendo un iban: in un'ipotesi del genere, chi ha ricevuto il pagamento senza nessun motivo è tenuto alla restituzione integrale di quanto avuto per ...Per ricevere un, invece, bisogna fornire il proprio IBAN. Inoltre, l'IBAN è richiesto per ... Dal codice IBAN si può risalire alla persona Èpensare, come alcuni credono, che dal ...