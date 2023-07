Bologna | Fenucci | «Thiago Motta? Stiamo preparando il rinnovo»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Claudio, amministratore delegato del, ha parlato del futuro diin panchina. I dettagli Claudio, amministratore delegato del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Ildel contratto diuna proposta per l’allungamento che gli formalizzeremo a breve perché siamo decisi a voler continuare con lui. Siamo contenti del lavoro svolto, del gioco, della crescita dei singoli giocatori e quindi vorremmo continuare con lui. Non abbiamo mai avuto paura di perderlo. L’intenzione gliel’abbiamo manifestata a fine campionato. Orala proposta».

Fenucci: "Pronti a rinnovare con Motta. Ci servono ancora 3-4 giocatori" La Gazzetta dello Sport

