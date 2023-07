Bologna | Fenucci | “A breve presenteremo un’offerta di rinnovo a Thiago Motta”

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’amministratore delegato del, Claudio, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sam Beukema, ha parlato del futuro del tecnico: “Vogliamo continuare a divertire la gente e adi. Abbiamo chiuso la stagione con grande soddisfazione, ma il livello della serie A è sempre più competitivo. Obiettivi? Ripartire dal lavoro della scorsa stagione, cercare di mantenere il gruppo che ha fatto bene l’anno scorso e divertirci”. Sulle indiscrezioni di mercato su Marko Arnautovic e l’assenza nel ritiro di Riccardo Orsolini: “Marko è uno dei due attaccanti delper soddisfazione nostra e sua. Orsolini out per una ...

Fenucci: "Pronti a rinnovare con Motta. Ci servono ancora 3-4 giocatori" La Gazzetta dello Sport

"Non abbiamo mai avuto paura di perdere il tecnico. Stiamo preparando la proposta da sottoporgli. Il campionato sarà difficile"