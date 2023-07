Bizzarri dona 80 mila euro per l' Emilia Romagna

Con l'amico di una vita, Paolo Bravura, e la rete di volontari di Rumours for Children di Cervia, tra cui Massimo Benini, Guido Allegri e Marcello Evangelista,ha scelto di destinare i fondi ...ha inoltre deciso di acquistare una pompa idrovora che, grazie all'intervento di Gabriele Ravaglia e Loris Guidi - membri del comitato costituito dagli abitanti nella frazione di Villa ...ha inoltre deciso di acquistare una pompa idrovora che, grazie all'intervento di Gabriele Ravaglia e Loris Guidi - membri del comitato costituito dagli abitanti nella frazione di Villa ...

Marco Bizzarri dona 80 mila euro a titolo personale per l’emergenza ... Stampa Reggiana

Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci, nato e cresciuto tra Rubiera e Gabicce, ha donato a titolo personale 80 mila euro e ha scelto di destinarli al territorio e alla comunità di Cervia. "La mia ...I fondi saranno utilizzati per sostenere famiglie in difficoltà a Cervia e per l’acquisto di una pompa idrovora a difesa del territorio di Villa Inferno, Sant’Andrea e Montaletto.