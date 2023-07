Bisseck | quale sarà il suo ruolo nell’Inter? Inzaghi fa chiarezza

(Di giovedì 13 luglio 2023) Yannè ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il tedesco classe 2000 rinforza la difesa, espiega dove giocherà. FORZE FRESCHE – Dopo diverse settimane di attesa, ora è ufficiale: Yannè un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore tedesco ha firmato il contratto che lo legherà ai colori nerazzurri per i prossimi cinque anni, e ora si attende solo di conoscereil suo numero di maglia (sebbene la scelta sembra scontata). Un altro dubbio riguardava la sua posizione nella retroguardia dell’Inter. Ma su questo ha già dato indicazioni piuttosto chiare Simone, nel corso della conferenza stampa che inaugura la stagione 2023/24. Dove giocheràPRECISO – L’indicazione su ...

...esplode, gioca 68 partite in due anni e diventa una colonna della squadra danese. Le sue prestazioni gli permettono anche di conquistare la convocazione con l'Under 21 tedesca, della...Classe 2000, il centrale tedesco arriva dall'Aarhus, club tedesco, alMarotta verserà una cifra pari a 7 milioni di euro. Ossia l'intera clausola rescissoria. L'acquisto dinon chiude ...... classe 1997, Davide Frattesi classe 1999 e Yann, classe 2000 ad abbassare notevolmente l'... Sappiamo già da domanisarà il nostro grande obiettivo"

Conosciamo meglio Yann-Aurel Bisseck: 10 curiosità Inter - News Ufficiali

Yann-Aurel Bisseck, nuovo difensore dell'Inter, è nato a Colonia il 29 novembre 2000, città in cui è nata la sua passione per il calcio, fin da bambino. Cresciuto nel Settore Giovanile del Colonia, ha ...L'Inter ha annunciato l'addio di Handanovic dopo undici anni mentre in entrata ufficializzato l'acquisto di Bisseck ...