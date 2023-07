Bimbo di 4 anni morto nel naufragio al largo di Lampedusa | sbarchi a raffica

Davide Fontana, bancario quarantatreenne di Rescaldina (Varese) ha ucciso la ventiseienne, madre di undi 6, l'11 gennaio 2022. Lei a quanto pare voleva lasciarlo, trasferirsi, cambiare ...... le prime saranno granturismo, convertibili e spider costruite fino agli'70, suddivise in ... Itala, Dodge, Lancia, Alfa Romeo, Mercedes, Maserati, Bentley, Ferrari e anche una Volugrafo "", ...Il 24 agosto del 2021 un'esplosione dovuta a una fuga di gas in una palazzina in strada Bramafame , alla periferia di Torino, costò la vita a undi quattro, Aron Tila , che insieme ai ...

Roma, bimbo di 3 anni travolto da auto: è grave Adnkronos

A Sanremo Mr. Rain ha cantato la sua hit “Supereroi” assieme a un coro di piccoli. E inserire nei brani deglie elementi che piacciano alla fascia tra gli 8 e ...Durante la puntata di Chi l'ha visto di mercoledì 12 luglio è stata mostrata un'immagine della piccola Keta nell'ex albergo occupato dove è scomparsa.