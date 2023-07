Bimbi annegati a Manfredonia | indagato il proprietario dell’azienda agricola | «La recinzione è bucata»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Èper omessa custodia e vigilanza ildinella quale si trovano le vasche di irrigazione in cui sono morti due bambini martedì 11 luglio. La procura di Foggia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo gli inquirenti, ildel campo non avrebbe vigilato sullo stato della proprietà e dellache circonda i vasconi, profondi alcuni metri, necessari per la raccolta dell’acqua. Intorno al bacino artificiale vi è unama gli investigatori hanno individuato un buco. I due fratellini di 6 e 7 anni potrebbero essersi introdotti proprio da quella apertura, per poi togliersi le ciabatte sul bordo del vascone e immergersi ...

Daniel e Stefan, fratelli di 6 e 7 anni, sonouna vasca di raccolta acqua piovana per l'...perché Serviva solo per andare ad attingere l'acqua oppure è stato fatto per permettere ail'...C'è un indagato nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Foggia in relazione alla morte dei due fratellini di sette e sei anni,nel vascone irriguo a pochi metri dal podere dove abitavano con la famiglia in contrada Fonterosa. Il proprietario dell'azienda agricola è accusato - spiegano dalla procura di Foggia - di ...17.57,indagato padrone terreno Indagato per omicidio colposo il proprietario del terreno nelle campagne di Manfredonia dove in un vascone sono morti, martedì scorso, due fratellini ...

Bambini annegati a Manfredonia, indagato il proprietario dell'azienda agricola | E' il giorno dei funerali, malore in chiesa per la mamma dei piccoli TGCOM

AGI - Il proprietario del terreno nelle campagne di Manfredonia dove si trova il vascone dove martedì scorso sono morti annegati i due fratellini rumeni è stato indagato dalla procura di Foggia con ...Oggi nella cittadina foggiana è lutto cittadino. I funerali sono iniziati in ritardo per un malore della giovane mamma delle vittime ...