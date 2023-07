Bilanci truccati | il processo alla Juventus si sposta a Milano

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 luglio 2023) Non è un gol perché non si tratta di una partita di calcio e dentro la storia di unci sono mille passaggi, talvolta procedurali, da rispettare senza che ne sia prevedibile l'impatto sull'esito finale. Però la requisitoria con cui il Procuratore Generale della Cassazione ha accolto la richiesta degli avvocati dellae dei suoi (ex) dirigenti dire ilsui- secondo la Procura di Torino -, mandandolo aper competenza territoriale rappresenta di sicuro una vittoria per il collegio difensivo. Manca ancora il verdetto dell'arbitro, cioè la Cassazione stessa che si pronuncerà il prossimo 6 settembre -, ma è difficile immaginare che proceda in senso contrario rispetto a quanto prospettato dal PG. Tradotto in soldoni, ...