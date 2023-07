Biden | ' Putin ha già perso la guerra'

(Di giovedì 13 luglio 2023) "ha giàla" in Ucraina: lo ha detto Joenella conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Sauli Niinisto dopo il summit con i leader nordici. . 13 luglio 2023

ha già perso la guerra" in Ucraina: lo ha detto Joenella conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Sauli Niinisto dopo il summit con i leader nordici. .Quest'ultima settimana lo scollamento tra Erdogan e il Cremlino a favore die della Nato è ... Il presidente russo Vladimirè atteso in Turchia ad agosto e i due avranno molto da parlare. La ...Vladimir è il nome di, il presidente della Russia che ha deciso l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022.ha poi interrotto momentaneamente il discorso che stava leggendo, ha detto "...

Biden, evidentemente soddisfatto per il si alla Svezia ... ma da Mosca arrivano segnali negativi. Il presidente russo Vladimir Putin è atteso in Turchia ad agosto e i due avranno molto da parlare. La ...«Putin ha già perso la guerra» in Ucraina: lo ha affermato oggi il presidente Usa Joe Biden nella conferenza stampa a Helsinki col presidente finlandese Sauli Niinisto dopo il summit con i leader nord ...