Biden | Putin ha già perso la guerra Minacce atomiche? Non vedo prospettive reali

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il G7 blinda l’Ucraina con un sistema di garanzie e protezioni in attesa dell’adesione alla Nato che avverrà solo dopo la fine della. «Kiev non è mai stata così vicina» dice il segretario generale Stoltenberg al termine del vertice di Vilnius. Il presidente Zelensky incassa il risultato e riconosce la linea degli alleati, ma ribadisce che non accetterà «nessun compromesso». La replica di Lavrov: «La Nato è tornata agli schemi dellaFredda. Mosca risponderà alleal meglio delle sue possibilità». Nella notte nuovi attacchi aerei russi, la contro-offensiva ucraina neutralizza 10 droni

Joeha minimizzato da Helsinki le minacce di Vladimir, affermando che non vede "prospettive reali" dell'uso dell'arma nucleare da parte del Cremlino. .Il presidente americano lo ha detto in conferenza stampa a Helsinki. 'L'Ucraina entrerà nella Nato', ha poi assicurato, invitando il leader della Wagner a 'stare attento a ciò che mangia'. Lavrov: 'L'...Vladimir è il nome di, il presidente della Russia che ha deciso l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022.ha poi interrotto momentaneamente il discorso che stava leggendo, ha detto '...

Ucraina-Russia, Biden: "Putin ha perso la guerra, non andrà avanti per anni" Adnkronos

(Agenzia Vista) Vilnius, 13 July 2023 Nuova gaffe per il Presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa al vertice Nato di Vilnius, in Lituania, dove si è rivolto a Volodymyr ...Il presidente degli Stati Uniti d'America lo ha detto in conferenza stampa al termine di un vertice con paesi scandinavi e Islanda per rafforzare la cooperazione su ambiente, tecnologia e società e si ...