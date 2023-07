Joeha minimizzato da Helsinki le minacce di Vladimir Putin, affermando che non vede "prospettive reali" dell'uso dell'arma nucleare da parte del Cremlino. .Da Helsinki, dove partecipa a un incontro con i leader dei Paesi nordici all'indomani del vertice Nato, il presidente Usa Joeminimizza lanucleare russa. "Non vedo prospettive reali" dell'uso dell'arsenale atomico, ha detto. "Putin ha già perso la guerra - ha aggiunto - non può portarla avanti per anni". ......ha ricevuto dagli Stati Uniti le bombe a grappolo annunciate dal presidente americano Joela ... 13 lug 10:47 Kuleba: F - 16 arriveranno nei tempi, Russia lo mandi giù 'L'unicadella ...

Biden, 'minaccia atomica da Putin Non vedo prospettive reali' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il presidente degli Stati Uniti d'America lo ha detto in conferenza stampa al termine di un vertice con paesi scandinavi e Islanda per rafforzare la cooperazione su ambiente, tecnologia e società e si ...Joe Biden ha minimizzato da Helsinki le minacce di Vladimir Putin, affermando che non vede "prospettive reali" dell'uso dell'arma nucleare da parte del Cremlino. (ANSA). (ANSA) ...