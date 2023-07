(Di giovedì 13 luglio 2023) "Non credo che ci sia una reale prospettiva che Putin usi le". Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe, in visitain Finlandia dove ha incontrato l'omologo Sauli ...

Biden da Helsinki: escludo che la Russia usi armi nucleari in Ucraina - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Helsinki, 13 lug. (askanews) - "Non credo che ci sia una reale prospettiva che Putin usi le armi nucleari". Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in visita in Finlandia dove ha ...Il presidente americano Joe Biden parla della guerra in Ucraina dalla conferenza stampa ad Helsinki: "Putin ha già perso la guerra" ha detto Biden dal ...