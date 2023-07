Biden | come chiama Zelensky | figuraccia davanti al mondo intero

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nuova gaffe per il Presidente Usa Joein conferenza stampa al vertice Nato di Vilnius, in Lituania, dove si è rivolto a Volodymyrndolo "Vladimir", il corrispondente russo del suo nome e soprattutto nome di Putin.si poi corretto dicendo: "Così è troppo confidenziale, io e il signor".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... ha commentato Joe. Una ricetta di successo quella della Fed, anche se la stessa Banca ... L'alimentare è ancora molto alto (+5,7%), cosìi prezzi delle case (+7,8%) che trainano ancora il ...leggi anche Turchia approva la Svezia nella Nato: eccoha 'persuaso' Erdogan La sfida è economica per Erdoan: cosa vuole dall'Ue Il cambio di tono della Turchia arriva mentre cerca ...... importante per noi perché,sapete, noi il prossimo anno ospiteremo il G7 ed è un'occasione ... Con il Presidente, che mi ha invitato alla Casa Bianca il prossimo 27 luglio. E quindi molti ...

Biden a Londra prima del vertice Nato a Vilnius Euronews Italiano

Il primo ministro britannico Rishi Sunak (a destra) e il presidente statunitense Joe Biden nel giardino del numero 10 di Downing street, che ospita la residenza del premier... Leggi ...Donald Trump nonostante i guai giudiziari sarà in campo alle elezioni Usa 2024: i sondaggi però danno in ripresa il presidente in carica Joe Biden ma la partita è più che aperta.