Biden a Vilnius | “Putin si è sbagliato | il nostro sostegno a Kiev non finirà”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Joedalla Lituania ha avvisato Vladimire la Russia. A margine del vertice Nato andato in scena nelle ultime ore, il presidente degli Stati Uniti ha tenuto un discorso all’università di, in cui ha parlato soprattutto del conflitto in corso in Ucraina. “La Nato è più forte e più unita che mai”, ha ribadito. “pensava che la Nato e i leader occidentali si sarebbero divisi, ma si è”, “ha fatto una scommessa sbagliata che il supporto asarebbe finito” ma “difenderemo la libertà oggi, domani e per quanto serve” ha affermatodavanti agli universitari lituani. Una promessa all’Ucraina, quindi, anche perché “la difesa della libertà non un lavoro di un giorno o di un anno, è la vocazione della nostra vita. Di ...

... Giorgia Meloni ha parlato anche del suo incontro con il presidente Usae ha detto di aver ricevuto un invito per recarsi alla Casa Bianca il prossimo 27 luglio ., Meloni risponde sulle ...... infatti,finirebbe il suo secondo mandato all'età di 86 anni, ma i suoi continui scivoloni destano sempre più preoccupazione. L'ultimo al vertice Nato a, dove il comandante in capo ha ...Print this article Font size - 16 + Si chiude il vertice Nato. Meloni il 27 sarà alla Casa Bianca daGiorgia Meloni lasciasoddisfatta per l'esito del vertice Nato: cita le garanzie di sicurezza per l' Ucraina , senza entrare però nel dettaglio, "precondizione" per lavorare per la pace, ...

Biden dopo vertice NATO a Vilnius: Valuterò missili a lungo raggio per l'Ucraina. Putin ha sbagliato Fanpage.it

La difesa dell’Anm. Nuovo attacco a Kiev. Il G7 blinda Zelensky. Salvatore Borsellino contro Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa. Sessantasei ...(LaPresse) La nuova piccola gaffe di Joe Biden in conferenza stampa dopo il vertice Nato di Vilnius, in Lituania. Il presidente americano si è rivolto a Volodymyr Zelensky chiamandolo «Vladimir» il co ...