Biden a Helsinki | ' Putin ha già perso la guerra'

...al termine dell'incontro con i leader dei Paesi del Nord Europa a. "La controffensiva di Kyiv contro le truppe russe in Ucraina probabilmente spingerà Mosca a negoziare", ha osservato...Scivolone del presidente americano Joeche oggi durante una conferenza stampa aha invitato Evgheni Prigozhin a stare 'attento a cosa mangia'. Il capo del governo statunitense è sembrato alludere a possibili tentativi di ...... il presidentestarebbe "attento a cosa mangia". "Terrei d'occhio il mio menù", ha dichiarato in conferenza stampa dadurante l'incontro avuto giovedì con i Paesi del nord Europa, all'...

Sicurezza rafforzata a Helsinki per la visita di Joe Biden Agenzia ANSA

Joe Biden ha minimizzato da Helsinki le minacce di Vladimir Putin, affermando che non vede “prospettive reali” dell’uso dell’arma nucleare da parte del Cremlino. “Putin ha già perso la guerra” in ...Helsinki, 13 lug. (askanews) - Dopo il vertice con i leader delle nazioni scandinave (Finalandia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda), ...