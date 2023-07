Biden a Helsinki | ' Da Mosca nessuna prospettiva di guerra nucleare'

Il presidente Usa ha incontrato i leader del Nord a... il presidente degli Usa Joestarebbe "attento a cosa mangia". "Terrei d'occhio il mio menu'", ha dichiarato in conferenza stampa dadurante l'incontro avuto giovedì con i Paesi ...Sono le parole di Joe, presidente degli Stati Uniti, nella conferenza stampa ad, in Finlandia.si esprime in maniera categorica per 2 ragioni. "Primo, non credo che i russi ...

Scivolone del presidente americano Joe Biden che oggi durante una conferenza stampa a Helsinki ha invitato Evgheni Prigozhin a stare ...“Non credo che la guerra in Ucraina possa continuare per anni, non credo che la Russia possa mantenerla per sempre”, ha detto il presidente ...