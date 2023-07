Bersani a La7 | “Meloni mi dica perché è la prima firmataria della legge sull’equo compenso dei professionisti ma è contraria al salario minimo”

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Non sono un leguleio, né un magistrato. Sutor, ne ultra crepidam. Quindi, io non pretendo. Ma pretendo di dire una cosa”. Così, a In Onda Estate (La7), Pier Luigiesordisce nella sua analisi sulla polemica del governo, e in particolare del Guardiasigilli Carlo Nordio, sulla giustizia, usando una nota locuzione latina (“Ciabattino, non andare oltre le scarpe”, motto che sta a significare che ognuno si deve occupare di ciò che sa). E spiega: “Tutta questa discussione sulla giustizia è fatta solo guardando il problema dai piani alti. La gente normale pensa che la giustizia sia un servizio che non funziona. Ma se deve aspettare 3 anni per avere un’udienza, non dà la colpa ai magistrati ma al sistema. Se deve aspettare un anno per fare una tac, non dà la colpa ai dottori ma al sistema. Va letto così il problema se pensiamo alla gente ...

Luca Telese e Marianna Aprile hanno commentato così, a In Onda su, le parole di Giorgia Meloni

