Berlusconi lancia frecciatina alla Rai | “Fiction per anziani!”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 13 luglio 2023) Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024, Pier Silvioha affrontato le domande dei giornalisti, fornendo dettagli sui programmi e le serie TV. Ha sottolineato le divergenze tra Mediaset e la Rai, accusando quest’ultima di creareper un pubblico anziano. Inoltre, hato unariguardo al caso di successo di “Mare Fuori”, spiegando che, sebbene la serie abbia ottenuto grandi risultati online, non ha avuto altrettanto successo in televisione. La sfida tra web e TV è dunque aperta. Le scelte che fanno la differenzaha puntato il dito sulla Rai, definendo le suecome indirizzate a un pubblico più anziano. Questa critica evidenzia la differenza di target tra le due reti televisive italiane. Mediaset, ...