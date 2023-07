Benevento | Gesesa annuncia disservizi idrici nelle contrade della zona nord

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica che a causa di problematiche tecniche su organi di manovra presenti sulla rete e di consumi anomali per il periodo, per tutta la giornata di oggi 13 luglio si potranno riscontrare alcuni problemi nella regolarità del servizio idricodel Comune dicon possibili cali di pressione e probabili puntuali mancanze idriche. Le zone interessate dalo sono le seguenti: Contrada Lammia, Contrada Francavilla, Contrada Bonavita, Contrada Imperatore, Contrada Caprarelle, Parte di Contrada Roseto, Parte di Contrada Olmeri, Contrada San Giovanni, Contrada San Domenico, Contrada Mosti, Parte di Contrada San Chirico (parte alta San Chirico), Masseria De Gregorio, Contrada La Francesca, Contrada Murata, Contrada ...

